Школьных линеек 25 мая не будет в Казахстане

«В связи с паводковой ситуацией в ряде регионов и тем, что завершение выпадает на субботу, 24-го мая занятия для школьников пройдут с организацией классного часа, посвящённого завершению 2023−2024 учебного года. На нём классные руководители совместно с учащимися подведут итоги прошедшего года. В регионах, где занятия проходят удаленно из-за паводковой ситуации, классные часы будут проведены в онлайн формате», — отметила заместитель директора департамента воспитательной работы и дополнительного образования Карлыгаш Курманбекова.