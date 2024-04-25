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Школьных линеек 25 мая не будет в Казахстане

Вместо линеек во всех казахстанских школах пройдёт единый классный час, посвящённый завершению учебного года. Об этом сообщили в Минпросвещения, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

2023−2024 учебный год завершают более 3,8 миллиона казахстанских школьников, из них 186 тысяч выпускников попрощаются со школьной скамьёй.

«В связи с паводковой ситуацией в ряде регионов и тем, что завершение выпадает на субботу, 24-го мая занятия для школьников пройдут с организацией классного часа, посвящённого завершению 2023−2024 учебного года. На нём классные руководители совместно с учащимися подведут итоги прошедшего года. В регионах, где занятия проходят удаленно из-за паводковой ситуации, классные часы будут проведены в онлайн формате», — отметила заместитель директора департамента воспитательной работы и дополнительного образования Карлыгаш Курманбекова.

Вручение аттестатов и награждение знаками особого образца «Алтын белгі» выпускникам 11 (12) классов пройдёт с 19 по 22 июня после завершения всех школьных экзаменов.

Для обеспечения безопасности и качественной подготовки к экзаменам выпускникам 9−11 классов не разрешаются сборы денег, пышные торжественные мероприятия, банкеты и выезды на автомобилях.

образование