Метеоролог КФУ рассказал, дойдут ли «ржавые дожди» из Сахары до Татарстана

«Тогда у нас выпали осадки, которые сформировали такой слой пыли на машинах. Но в этот раз ждать ее не стоит, потому что, если даже эти воздушные потоки прорвутся в наши широты, это будет намного западнее. Тот циклон, который сейчас стоит на европейской части России, поспособствует тому, что эта пыль вымоется из атмосферы».