Евгений Люлин призвал побороть борщевик общими усилиями

Нижегородские депутаты обратятся к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой ускорить принятие законопроекта о борьбе с борщевиком, сообщает пресс-служба ЗСНО.
21 февраля текущего года Государственная Дума приняла законопроект в первом чтении. Он обязывает собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков осуществлять мероприятия по охране земель от инвазивных растений. Проектом федерального закона Правительство РФ наделяется полномочиями устанавливать перечень инвазивных растений, в который предлагается включить борщевик Сосновского, а также определять мероприятия, направленные на борьбу с такими растениями.
Как было отмечено в ходе заседания, в Нижегородской области количество пострадавших от сорного растения составляет более 20 человек в год.
«В Законодательное Собрание Нижегородской области поступают многочисленные обращения граждан с жалобами на нерегулируемое распространение сорного растения. Анализ практики борьбы с борщевиком Сосновского в области показывает, что мер, принимаемых на региональном уровне, недостаточно. Необходимо использовать комплексный подход по борьбе с борщевиком, и вовлечь в эту работу собственников. Просим коллег ускорить принятие закона во втором чтении, чтобы мы могли начать комплексную работу как можно раньше».
Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что в феврале на заседании профильного комитета депутаты обсудили новые подходы по борьбе с борщевиком Сосновского в регионе.
«Окончательно решить данную проблему можно только общими усилиями области, муниципалитетов, всех ведомств, собственников земель, дорожников, экологов. Принятие данного законопроекта позволит сделать первый шаг в этой работе, поскольку большое количество сорняка произрастает именно на частных землях. Многие владельцы земельных участков не проводят мероприятия по борьбе с растением, нарушают сроки проведения или делают это неэффективно. Из-за чего борщевик распространяется на другие территории».