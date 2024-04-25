Евгений Люлин призвал побороть борщевик общими усилиями

«В Законодательное Собрание Нижегородской области поступают многочисленные обращения граждан с жалобами на нерегулируемое распространение сорного растения. Анализ практики борьбы с борщевиком Сосновского в области показывает, что мер, принимаемых на региональном уровне, недостаточно. Необходимо использовать комплексный подход по борьбе с борщевиком, и вовлечь в эту работу собственников. Просим коллег ускорить принятие закона во втором чтении, чтобы мы могли начать комплексную работу как можно раньше».