Открытие турсезона в Петербурге. Куда пойти 27−28 апреля

В Санкт-Петербурге открывают туристический сезон. Северная столица привлекает туристов на протяжении всего года, но именно поздней весной и летом город посещает больше всего путешественников.
Официальное открытие туристического сезона стартует 27 апреля. Рассказываем, что интересного для горожан и гостей подготовили в эти дни.
Гастрофестиваль «Все в SENO!».
Петербург не только культурная, но и гастрономическая столица России, поэтому фестивали еды для нас не редкость. Вот и в рамках открытия туристического сезона в самом центре Петербурга откроется гастрофестиваль «Все в SENO!».
Организаторы обещают насыщенную музыкальную и развлекательную программу и десятки вкусных разнообразных блюд, созданных лучшими поварами из Петербурга и Карелии. Также пройдут кулинарные мастер-классы и лотерея, в которой разыграют множество призов, среди которых сертификаты на посещение ресторанов и возможность обучения в школе кулинарного искусства.
Фестиваль организуют в общественном пространстве SENO на Гороховой улице, вход сюда бесплатный. Гастрономический праздник будет идти три дня, с 28 апреля по 30 апреля.
«День чистой воды».
Именно так называется праздник, который начнется 27 апреля в 11.30 на территории Петропавловской крепости у стен Нарышкина бастиона. Праздник не новый, его начали отмечать практически сразу после основания Северной столицы как время вскрытия Невы ото льда. Во времена Петра Великого он был большим ежегодным торжеством.
На мероприятии гостям расскажут не только об истории праздника — туристы и жители Петербурга смогут увидеть парад судов в акватории реки Невы. Хороший вид откроется со стрелки Васильевского острова и с Дворцовой набережной.
Открытие крепости.
28 апреля легендарная крепость Орешек вновь откроет свои ворота для посетителей. Погрузиться в историческую атмосферу древней Руси и побродить по тюрьме для политических заключенных можно будет до конца октября.
В крепости обещают, что обзорные экскурсии будут проводиться ежедневно, а особое внимание гиды будут уделять двум круглым датам, связанным с историей Орешка: 300-летию перенесения мощей князя Александра Невского и 260-летию со дня трагической гибели в стенах крепости императора Иоанна Антоновича.
Фестиваль водных фонариков.
Организаторы называют свое мероприятие не иначе, как «самое волшебное» событие года. Действительно, фестиваль водных фонариков, традиционно проходящий в Юсуповском саду, стоит посетить хотя бы раз, чтобы полюбоваться феерией света и воды. В это году мероприятие будет длится три дня — с 3 по 5 мая. В эти дни праздник начнут в 19.00 и зрители смогут насладиться тем, как тысячи фонариков желаний соединятся на воде под звуки симфонического оркестра.
Полюбуйтесь фонтанами.
27 апреля в 11.00 состоится торжественный пуск фонтанов Нижнего парка в Петергофе. Кроме того, с 9 утра запустят фонтаны и в самом Петербурге. Сезон запуска совпал с открытием туристического сезона по воле погоды — ранее сильный ветер и снегопад не позволяли открыть фонтанные комплексы.
По данным комитета по энергетике Санкт-Петербурга, в городе планируют запустить 79 фонтанов, среди которых фонтан в парке 300-летия Санкт-Петербурга, фонтан «Слава» в Московском парке Победы, фонтан у Российской национальной библиотеки.
А с 1 мая заработают еще 6 любимых горожанами сооружений, например, светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан «Крестики-Нолики» в Сестрорецке, фонтан у Гостиного двора в Кронштадте, большой фонтан в пос. Металлострой, а также фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина.
Кстати!
850 тысяч гостей могут посетить Петербург на майские праздники (с 27 апреля по 12 мая)*.
80% составит загрузка отелей и хостелов в период с 28 апреля по 1 мая.
до 95% всех отелей и гостиниц Петербурга могут быть забронированы с 9 по 12 мая.
* по данным аналитиков «Турбарометра Санкт-Петербурга».