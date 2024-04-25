Открытие турсезона в Петербурге. Куда пойти 27−28 апреля

Организаторы называют свое мероприятие не иначе, как «самое волшебное» событие года. Действительно, фестиваль водных фонариков, традиционно проходящий в Юсуповском саду, стоит посетить хотя бы раз, чтобы полюбоваться феерией света и воды. В это году мероприятие будет длится три дня — с 3 по 5 мая. В эти дни праздник начнут в 19.00 и зрители смогут насладиться тем, как тысячи фонариков желаний соединятся на воде под звуки симфонического оркестра.