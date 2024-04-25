В Ростове-на-Дону собрали понтонный мост на Зеленый остров

В Ростове-на-Дону очевидцы сообщили об окончании сборки понтонного моста на Зеленый остров. Пост об этом сегодня, 25 апреля, был опубликован в одном из городских пабликов VK.
Ростовчане не уточнили, открыта ли переправа для автомобилей и пешеходов, или проезд еще запрещен. Официального сообщения от городских властей пока не было.
Напомним, сезонное закрытие понтонного моста произошло в декабре 2023 года. Позже, уже весной, жители донской столицы предположили в соцсетях, что конструкцию могут навести в середине апреля, но эти ожидания не сбылись. К слову, годом ранее переправа была открыта 17 апреля.
Добавим, понтонный мост на Зеленый остров ранее предложили заменить на обычный, был даже объявлен конкурс на создание соответствующего проекта. Переправу предлагалось проложить через реку Дон от 29-й Линии до улицы Островной.