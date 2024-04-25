В Ростове-на-Дону собрали понтонный мост на Зеленый остров

Напомним, сезонное закрытие понтонного моста произошло в декабре 2023 года. Позже, уже весной, жители донской столицы предположили в соцсетях, что конструкцию могут навести в середине апреля, но эти ожидания не сбылись. К слову, годом ранее переправа была открыта 17 апреля.