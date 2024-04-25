Главные новости к вечеру 25 апреля

Путин: возврат активов государству не является пересмотром приватизации
Президент России выступил на съезде РСПП.
NYT: США тайно передали Украине более ста ракет ATACMS
Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия добьется своего, но это доставит больше проблем самой Украине.
Голикова назвала долю пенсионеров, возвращающихся к работе
Доля пенсионеров, которые после оформления пенсии возвращаются на рынок труда, составляет от 60 до 63%.
Белоруссия заявила о попытке удара дронами с территории Литвы
С территории Литвы планировалось атаковать Минск беспилотниками, этого не допустили, рассказал глава КГБ Белоруссии.
Песков: контракты, которые курировал Тимур Иванов, будут исполнены
Экс-замглавы Минобороны подозревают в получении взятки в особо крупном размере.