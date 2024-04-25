Желтый дождь: песчаная пыль движется в сторону Татарстана

«Такой транспорт пыли с юга не является чем-то новым. В 2021 году подобным образом Казань уже столкнулась с пылью из Казахстана, вызвавшей желтый дождь. В этом году пыль прилетела из Сахары, и, хотя она осаждалась по пути, до нашего региона она достигнет в ослабленном виде».