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Желтый дождь: песчаная пыль движется в сторону Татарстана

Метеорологи предупреждают о возможных желто-оранжевых осадках в регионе к концу недели.

После того как африканская песчаная пыль вызвала необычные явления в южных регионах России, метеорологи теперь сообщают о её движении в сторону Татарстана. Жители юга страны уже столкнулись с ржавыми дождями и красным небом, ощущая песок, который хрустит на зубах и попадает в глаза.

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского Федерального Университета Тимур Аухадеев объяснил, что похожее уже случалось на территории Казани.

«Такой транспорт пыли с юга не является чем-то новым. В 2021 году подобным образом Казань уже столкнулась с пылью из Казахстана, вызвавшей желтый дождь. В этом году пыль прилетела из Сахары, и, хотя она осаждалась по пути, до нашего региона она достигнет в ослабленном виде».

заверил Тимур Аухадеев

Представитель метеорологической службы добавляет, что несмотря на то, что большие неприятности не ожидаются, необходимо быть готовыми к возможному ухудшению видимости и загрязнению воздуха. Власти и экологи рекомендуют жителям региона воздержаться от длительного нахождения на улице во время пыльных дождей, а также тщательно промывать открытые участки кожи и глаза после контакта с пылью.

Ранее мы рассказывали, что врачи Татарстана предупреждают о пыльцевых бурях этой весной. Сезон цветения уже начался.

экология