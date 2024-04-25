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Место посадки на «Ласточку» изменят в Самаре с 26 по 29 апреля

Из-за «Поезда Победы» скорая электричка из Самары временно изменит место остановки.

С 26 по 29 апреля «Ласточка» из Самары в Тольятти и Сызрань изменит место прибытия и отбытия: скорая электричка временно не будет прибывать на первый путь. Об этом предупреждает пресс-служба Куйбышевской железной дороги. Изменения связаны с тем, что в Самаре будет находиться «Поезд Победы».

— Во все остальные дни «Ласточка» будет по-прежнему прибывать и отправляться с первой платформы, — прокомментировали в компании.

Пассажиров «Ласточки» просят планировать поездки, учитывая эту информацию, а на вокзал приезжать заблаговременно.