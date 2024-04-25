В Уфе открылся сезон фонтанов — фоторепортаж

Излюбленные места прогулок уфимцев засияли новой красотой, которую запечатлел для истории фотограф «Башинформа» Валерий Шахов. Погода благоприятствовала, и запуск фонтанов сопровождался красочными выступлениями артистов, музыкой и танцами.
В Театральном сквере горожане с удовольствием наблюдали за ожившими персонажами фонтана. Легендарный танец «Семь девушек» представили артистки ансамбля народного танца «Талария» Торгово-экономического колледжа (руководитель Илюза Нугманова). Своими музыкальными номерами порадовали артисты оркестра народных инструментов ансамбля народного танца и песни «Мирас» г. Уфы.
А час спустя открылся фонтан и на недавно благоустроенной и уже ставшей очень популярной территории отдыха уфимцев и гостей города — Советской площади. Напомним, здесь находится одна из главных достопримечательностей республики — памятник Герою России, легендарному командиру 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратову.
Перед началом церемонии открытия фонтана зрители увидели прославленный уфимский ансамбль песни и танца «Мирас» с композицией «В семье единой». Украсили программу творческие самодельные коллективы ГДК, сводный духовой оркестр и сводный хор детских музыкальных школ и школ искусств. Образцовый ансамбль эстрадного танца «Звездный час» показал флешмоб «Притяжение».
В завершение концерта вверх взмыли чистые струи воды фонтана, ознаменовав переход башкирской столицы, которая в этом году отмечает 450-летие, к юбилейному летнему сезону.
В сквере имени Мустая Карима символический старт сезону фонтанов дала дочь поэта, директор фонда имени Мустая Карима Альфия Каримова: «Для меня очень дорого это место: недалеко здесь повстречались мои родители, папа ушел на фронт с соседней улицы и вернулся домой с победой».
Весенний праздник фонтанов украсили концертные номера в исполнении заслуженной артистки Республики Башкортостан Лилия Расулевой, Детской школы искусств имени Адигама Искужина, Дома культуры «Ядкарь». Артисты Национального молодежного театра имени Мустая Карима показали фрагмент из спектакля «Радость нашего дома».
На площади имени Ленина заработал водный ансамбль «Часы». Он является любимым местом горожан, где они с удовольствием отдыхают. В юбилейный год столицы ему исполняется 5 лет.