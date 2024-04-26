Омский Амур временно останется без трамвайного сообщения

Омские дорожники проведут капитальный ремонт трамвайных путей на улице Челюскинцев, между 5-й Северной и 8-й Восточной. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщила пресс-служба мэрии.
Из-за этого трамваи маршрутов 1, 4 и 7 не смогут добраться до конечной в Амуре и будут разворачиваться на кольце у остановки «11-я Ремесленная». Правда, затронет это только несколько вечерних рейсов: ограничения будут введены 2 мая в 20:30. Возобновить движение обещают быстро: уже в 5:30 3 мая.
Ранее на портале Om1.ru появился другой материал, связанный с общественным транспортом. Омский перевозчик с 15-летним стажем рассказал, почему маршрутки были вынуждены поднять стоимость проезда. Дело в том, что частные перевозчики не могут получать из бюджета компенсацию, которая покрыла бы разницу между ценой билета и фактической стоимостью перевозки пассажира. Нынешняя же стоимость проезда не позволяет перевозчикам эффективно вести бизнес.