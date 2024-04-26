Омский Амур временно останется без трамвайного сообщения

Ранее на портале Om1.ru появился другой материал, связанный с общественным транспортом. Омский перевозчик с 15-летним стажем рассказал, почему маршрутки были вынуждены поднять стоимость проезда. Дело в том, что частные перевозчики не могут получать из бюджета компенсацию, которая покрыла бы разницу между ценой билета и фактической стоимостью перевозки пассажира. Нынешняя же стоимость проезда не позволяет перевозчикам эффективно вести бизнес.