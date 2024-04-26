В Калининграде изменили время репетиций парада и перекрытий центра

Кроме того, 9 мая с 20:00 до 23:00 будет перекрыто движение по ул. Румянцева от ул. Галицкого до ул. Донского и по Гвардейскому проспекту от ул. Румянцева до ул. Театральной. На это время изменятся следующие маршруты: