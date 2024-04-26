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Когда в Севастополе запустят фонтаны

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. Часть фонтанов в Севастополе запустят в центре города 1 мая, остальные — в преддверии Дня Победы. Об этом стало известно на заседании правительства Севастополя 25 апреля.

Источник: РИА "Новости"

По словам и.о. заместителя губернатора Евгения Горлова, на территории Севастополя сейчас ожидают включения 30 фонтанов. Из них 26 обслуживает подведомственное учреждение департамента городского хозяйства — «Парки и скверы», оставшиеся четыре закреплены за муниципальными округами.

«Фонтаны все готовы к пуску», — сказал Горлов.

При этом отметил, что «некоторые фонтаны требуют работы программистов и обследования оборудования», то есть проведения пусконаладочных работ.

Также, по его словам, еще не определена организация, которая в последующем будет содержать, эксплуатировать и консервировать фонтаны после завершения их работы. По информации Горлова, сейчас эта «процедура находится в торгах».

Отвечая на вопрос губернатора о возможности включить фонтаны к празднованию 1 мая, Горлов отметил, что к этому дню могут быть запущены лишь объекты в центральной части города. «Остальные числу к шестому запустим», — добавил он.

В свою очередь губернатор Михаил Развожаев обязал включить все фонтаны в Севастополе к началу второй недели мая.

«Давайте, чтобы к праздничной неделе, перед 9 Мая, уже все фонтаны работали», — поручил губернатор.

Ранее замначальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Алексей Уваров сообщил, когда заработают фонтаны в столице Крыма.

архитектура