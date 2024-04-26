Когда в Севастополе запустят фонтаны

По словам и.о. заместителя губернатора Евгения Горлова, на территории Севастополя сейчас ожидают включения 30 фонтанов. Из них 26 обслуживает подведомственное учреждение департамента городского хозяйства — «Парки и скверы», оставшиеся четыре закреплены за муниципальными округами.
«Фонтаны все готовы к пуску», — сказал Горлов.
При этом отметил, что «некоторые фонтаны требуют работы программистов и обследования оборудования», то есть проведения пусконаладочных работ.
Также, по его словам, еще не определена организация, которая в последующем будет содержать, эксплуатировать и консервировать фонтаны после завершения их работы. По информации Горлова, сейчас эта «процедура находится в торгах».
Отвечая на вопрос губернатора о возможности включить фонтаны к празднованию 1 мая, Горлов отметил, что к этому дню могут быть запущены лишь объекты в центральной части города. «Остальные числу к шестому запустим», — добавил он.
В свою очередь губернатор Михаил Развожаев обязал включить все фонтаны в Севастополе к началу второй недели мая.
«Давайте, чтобы к праздничной неделе, перед 9 Мая, уже все фонтаны работали», — поручил губернатор.
Ранее замначальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Алексей Уваров сообщил, когда заработают фонтаны в столице Крыма.