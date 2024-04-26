За омским детским садом нашли свалку с наркоманами и презервативами

25 апреля в паблике «ЧП Омск» появились весьма неоднозначные фотографии. На снимках можно разглядеть мусор, картонки и упаковки от презервативов. Остроты ситуации придаёт тот факт, что свалка, по словам автора, расположена прямо за детским садом номер 266 (находится в Амуре).
«На этой территории не убирается мусор уже в течение нескольких лет! Навалена куча веток, бутылки, шприцы, презервативы, просто мусор в пакетах. Летом разрастаются кусты, и там ошиваются наркоманы. Они колются в этих кустах, пьют алкоголь, неизвестно чем ещё занимаются и все это рядом с площадкой, где дети гуляют!!!», — с возмущением сообщает омичка, разместившая фото.
Ситуацию уже прокомментировал официальный паблик омской мэрии. Сотрудники администрации отправятся к детскому саду и изучат ситуацию на месте, после чего не позднее, чем 26 апреля, отчитаются о результатах.