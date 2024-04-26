За омским детским садом нашли свалку с наркоманами и презервативами

«На этой территории не убирается мусор уже в течение нескольких лет! Навалена куча веток, бутылки, шприцы, презервативы, просто мусор в пакетах. Летом разрастаются кусты, и там ошиваются наркоманы. Они колются в этих кустах, пьют алкоголь, неизвестно чем ещё занимаются и все это рядом с площадкой, где дети гуляют!!!», — с возмущением сообщает омичка, разместившая фото.