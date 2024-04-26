В центре Волгограда расцветет вертикальный сад 27 апреля

В Центральном парке культуры и отдыха впервые появятся фитостены. В их декорировании примут участие около 400 юных горожан. Дети больше узнают о технологии вертикального озеленения.
Полученные знания ребята применят на практике. Им предстоит высадить цветы в закрытый грунт и установить горшки в 6 специальных конструкций. Их высота составляет 2 метра, сообщили в дирекции ЦПКиО.
Волгоградцы и гости города смогут полюбоваться вертикальными садами у входа в парк и у фудкортов. В ЦПКиО предложили сфотографироваться на фоне фитостен всем желающим.
В прошлую субботу во всем Волгограде прошел день чистоты. В парке появились китайская гвоздика, немезия, львиный зев. В этом сезоне зеленый фонд ЦПКиО пополнили свыше сотни крупномерных деревьев и кустарников.