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В центре Волгограда расцветет вертикальный сад 27 апреля

27 апреля школьники и воспитанники детсадов займутся озеленением фитостен в ЦПКиО. Вертикальный сад украсят более 1500 колеусов, бальзаминов и петуний.

Источник: Волгоградская правда

В Центральном парке культуры и отдыха впервые появятся фитостены. В их декорировании примут участие около 400 юных горожан. Дети больше узнают о технологии вертикального озеленения.

Полученные знания ребята применят на практике. Им предстоит высадить цветы в закрытый грунт и установить горшки в 6 специальных конструкций. Их высота составляет 2 метра, сообщили в дирекции ЦПКиО.

Волгоградцы и гости города смогут полюбоваться вертикальными садами у входа в парк и у фудкортов. В ЦПКиО предложили сфотографироваться на фоне фитостен всем желающим.

В прошлую субботу во всем Волгограде прошел день чистоты. В парке появились китайская гвоздика, немезия, львиный зев. В этом сезоне зеленый фонд ЦПКиО пополнили свыше сотни крупномерных деревьев и кустарников.

флора и фауна