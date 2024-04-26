«Не исключен рекорд»: в выходные в Татарстане ожидается 30-градусная жара

В воскресенье во время прохождения через Татарстан холодного атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди с грозами, обещают сильный ветер порывами до 20 м/с. Ночные температуры составят от +12 до +17 градусов, днем — от +17 до +22, на востоке — до +27.