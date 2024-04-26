В Ростовской области на майские праздники ограничат массовые мероприятия. Вопросы безопасности обсудили на заседании областной антитеррористической комиссии 25 апреля.
Губернатор Ростовской области рекомендовал ограничить число массовых мероприятий, которые проводят на открытой местности. Также Василий Голубев потребовал на время праздников задействовать дополнительные меры безопасности.
В ходе встречи участники также обсудили вопросы безопасности в транспорте и эффективности деятельности муниципальных антитеррористических комиссий.