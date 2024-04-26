Путь от обхода Краснодара до Крымского моста займет два часа вместо пяти



На подходах к сооружению появятся дополнительные пункты безопасности, а для автобусов предусмотрят выделенную полосу.



«Еще в этом году завершаем возведение нового участка А-289. Он обойдет населенные пункты и выведет из них транзит», — говорится в сообщении.