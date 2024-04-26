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Путь от обхода Краснодара до Крымского моста займет два часа вместо пяти

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. Путь от обхода Краснодара до Крымского моста займет два часа вместо пяти. Об этом сообщает Росавтодор.

Источник: РИА "Новости"

«Начиная с мая нагрузка на Крымский мост будет постепенно увеличиваться: туристы и отдыхающие направятся в сторону полуострова. Поэтому требуется обеспечить безопасный проезд и сократить время прохождения досмотра».

сообщили в Росавтодоре


На подходах к сооружению появятся дополнительные пункты безопасности, а для автобусов предусмотрят выделенную полосу.

«Еще в этом году завершаем возведение нового участка А-289. Он обойдет населенные пункты и выведет из них транзит», — говорится в сообщении.

Благодаря всем этим мерам время в пути от обхода Краснодара до Крымского моста займет два часа вместо пяти.