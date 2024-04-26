Путь от обхода Краснодара до Крымского моста займет два часа вместо пяти

«Начиная с мая нагрузка на Крымский мост будет постепенно увеличиваться: туристы и отдыхающие направятся в сторону полуострова. Поэтому требуется обеспечить безопасный проезд и сократить время прохождения досмотра».
На подходах к сооружению появятся дополнительные пункты безопасности, а для автобусов предусмотрят выделенную полосу.
«Еще в этом году завершаем возведение нового участка А-289. Он обойдет населенные пункты и выведет из них транзит», — говорится в сообщении.
Благодаря всем этим мерам время в пути от обхода Краснодара до Крымского моста займет два часа вместо пяти.