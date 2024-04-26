Что можно и нельзя делать в день Фомаиды 26 апреля, который называют Медуница

Супругам запрещено выяснять отношения и ругаться. Это грозит долгим разладом в семье. Не следует надевать черную одежду. Считается, что таким образом можно навредить здоровью. Нельзя начинать новые дела. Кроме того, день не подходит для больших покупок. Запрещено планировать на 26 апреля поездки на длинные расстояния.