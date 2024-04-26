Что можно и нельзя делать в день Фомаиды 26 апреля, который называют Медуница

Православная церковь 26 апреля вспоминает святую Фомаиду Александрийскую. В народе отмечают день Фомаиды, или день Фомаиды Медуницы. Название возникло из-за того, что в указанное время начинало цвести растение медуница.
Что нельзя делать 26 апреля
Супругам запрещено выяснять отношения и ругаться. Это грозит долгим разладом в семье. Не следует надевать черную одежду. Считается, что таким образом можно навредить здоровью. Нельзя начинать новые дела. Кроме того, день не подходит для больших покупок. Запрещено планировать на 26 апреля поездки на длинные расстояния.
Что можно делать 26 апреля
По традиции, 26 апреля принято собирать как листья, так и побеги медуницы. Их используют в лекарственных целях. Предки верили, что указанное растение обладает антисептическими, кровоостанавливающими, ранозаживляющими свойствами.
Согласно приметам, пасмурные день указывает на жаркое лето. Дождливая погода говорит про похолодание. В том случае, если на небе большое количество звезд, то ждали богатого урожая. Кукушка, которая закуковала 26 апреля, предвещает, что холодов больше не будет.