Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в Иркутской области 26 апреля

Уже который день в Приангарье отмечаются осадки в виде мокрого снега и сильный ветер. Так погода в Иркутске 26 апреля 2024 снова принесет горожанам мокрый снег. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Погода в Иркутске 26 апреля 2024
— Слабый мокрый снег выпадет в городе днем, — предупреждают метеорологи. — Также сегодня в областном центре дует со скоростью 5−10 м/с северо-западный ветер. Воздух днем прогреется до +6…+8 градусов.
Такой ожидается погода в Иркутске 26 апреля 2024, что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 24 числа будет с переменной облачностью и небольшими осадками. Выпадет мокрый снег, а местами и просто снег. Ветер в муниципалитетах дует с таким же направлением и скоростью, но местами с порывами до 14 м/с. Прогнозируемая температура воздуха в районах днем от +4…до +9 градусов. Однако, при облачной погода похолодает до −1.
Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала о новом виде мошенничества, в котором мошенники упоминали медицинский полис — подробности здесь.