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Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в Иркутской области 26 апреля

Погода в Иркутске 26 апреля 2024 будет с мокрым снегом.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 71% 764 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

Уже который день в Приангарье отмечаются осадки в виде мокрого снега и сильный ветер. Так погода в Иркутске 26 апреля 2024 снова принесет горожанам мокрый снег. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Погода в Иркутске 26 апреля 2024

— Слабый мокрый снег выпадет в городе днем, — предупреждают метеорологи. — Также сегодня в областном центре дует со скоростью 5−10 м/с северо-западный ветер. Воздух днем прогреется до +6…+8 градусов.

Такой ожидается погода в Иркутске 26 апреля 2024, что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 24 числа будет с переменной облачностью и небольшими осадками. Выпадет мокрый снег, а местами и просто снег. Ветер в муниципалитетах дует с таким же направлением и скоростью, но местами с порывами до 14 м/с. Прогнозируемая температура воздуха в районах днем от +4…до +9 градусов. Однако, при облачной погода похолодает до −1.

Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала о новом виде мошенничества, в котором мошенники упоминали медицинский полис — подробности здесь.