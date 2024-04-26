Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в Иркутской области 26 апреля

Такой ожидается погода в Иркутске 26 апреля 2024, что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 24 числа будет с переменной облачностью и небольшими осадками. Выпадет мокрый снег, а местами и просто снег. Ветер в муниципалитетах дует с таким же направлением и скоростью, но местами с порывами до 14 м/с. Прогнозируемая температура воздуха в районах днем от +4…до +9 градусов. Однако, при облачной погода похолодает до −1.