Дачный маршрут № 28 вышел на линию раньше срока в Хабаровске

— Дачники очень довольны, что есть такое удобное направление. Водители с пониманием относятся к тому, что услугами этого маршрута пользуются пожилые люди, и всегда помогают, если нужно занести в автобус тяжелый багаж. По окончании дачного сезона председатели садовых товариществ выражают экипажам благодарность, — рассказал начальник управления промышленности, транспорта и связи Владимир Ощановский.