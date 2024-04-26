Дачный маршрут № 28 вышел на линию раньше срока в Хабаровске

В Хабаровске один из дачных автобусов вышел на линию раньше привычного срока. Речь о маршруте № 28, которые едет от Дворца профсоюзов до дач малого аэропорта. Раньше они начинали работать только в начале мая. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Решение запустить автобус на 10 дней раньше, с 22 апреля, приняло руководство муниципального предприятия ГЭТ, так как маршрут остается популярным у дачников. Пассажиропоток здесь всегда высокий, поэтому ездить общественный транспорт будет каждый час, отметили в администрации Хабаровска.
— Дачники очень довольны, что есть такое удобное направление. Водители с пониманием относятся к тому, что услугами этого маршрута пользуются пожилые люди, и всегда помогают, если нужно занести в автобус тяжелый багаж. По окончании дачного сезона председатели садовых товариществ выражают экипажам благодарность, — рассказал начальник управления промышленности, транспорта и связи Владимир Ощановский.
Автобусы будут ходить каждый день с восьми часов утра до восьми часов вечера. Выходные и праздники исключениями не станут.