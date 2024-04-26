На Морском кладбище во Владивостоке открыли мемориал памяти погибших участников СВО

На Морском кладбище во Владивостоке открылся мемориальный комплекс, посвященный памяти приморцев, погибших в ходе специальной военной операции, сообщает ИА PrimaMedia. В торжественном мероприятии приняли участие родственники бойцов, представители епархии, Тихоокеанского флота и общественных организаций, уточнили в пресс-службе администрации города.
Мэр Константин Шестаков отметил, что мемориал был создан при активном участии семей погибших. Каждая деталь комплекса была разработана с учетом пожеланий родственников.
«Благодарю каждого, кто приложил усилия к его появлению. Вечная память нашим ребятам, которые погибли, защищая страну», — сказал Константин Шестаков.
На территории мемориального комплекса были установлены гранитные памятники с надгробными плитами, вазами и флагштоками.
По словам заместителя командующего Тихоокеанским флотом России Дениса Березовского, открытие мемориала — это возможность не только помнить, но и рассказать на примере о подвигах героев, участвовавших в СВО.
Во время церемонии представители Владивостокской епархии провели освящение воинского надгробия. После этого присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.