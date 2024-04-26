Заслуженному художнику России присвоили звание почетного гражданина Владивостока

Эдуард Владимирович родился 13 февраля 1940 года во Владивостоке. Окончил два университета: один в своем родном городе, а второй в Хабаровске. Он создал множество монументов и мемориальных досок, которые украшают здания и общественные пространства приморской столицы, например, памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Его произведения коллекционируют не только музеи и галереи в России, но и в других странах.