Заслуженному художнику России присвоили звание почетного гражданина Владивостока

В столице Приморья по решению думы звание «Почетный гражданин города Владивостока» присвоили скульптору, заслуженному художнику РФ Эдуарду Барсегову. Как отметила председатель Людмила Таран, его кандидатуру единогласно поддержала комиссия по рассмотрению документов, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Эдуард Владимирович родился 13 февраля 1940 года во Владивостоке. Окончил два университета: один в своем родном городе, а второй в Хабаровске. Он создал множество монументов и мемориальных досок, которые украшают здания и общественные пространства приморской столицы, например, памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Его произведения коллекционируют не только музеи и галереи в России, но и в других странах.
Большую часть своей жизни Эдуард Владимирович отдал педагогической работе, например, с 2011 по 2021 годы он преподавал в Школе искусств и гуманитарных наук ДВФУ.