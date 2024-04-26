Комсомольчанин, устроивший пьяное ДТП с двумя погибшими, сядет в тюрьму

Авария произошла в апреле 2022 года. 29-летний обвиняемый перебрал с алкоголем, сел за руль Toyota Cresta и отправился кататься по городу. С собой он взял троих пассажиров. Во время поездки мужчина разогнался и вылетел в кювет, где врезался в дерево.