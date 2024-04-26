Комсомольчанин, устроивший пьяное ДТП с двумя погибшими, сядет в тюрьму

В Комсомольске-на-Амуре суд отправил в тюрьму местного жителя, который устроил пьяное ДТП с двумя погибшими. Один из потерпевших умер на месте, другой скончался в больнице, ещё один получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Авария произошла в апреле 2022 года. 29-летний обвиняемый перебрал с алкоголем, сел за руль Toyota Cresta и отправился кататься по городу. С собой он взял троих пассажиров. Во время поездки мужчина разогнался и вылетел в кювет, где врезался в дерево.
В результате столкновения 32-летний пассажир иномарки погиб на месте до приезда скорой помощи. 20-летнюю пассажирку врачи госпитализировали с тяжёлыми травмами. За жизнь девушки медики боролись ещё десять дней, но повреждения оказались слишком серьёзными, и она умерла на больничной койке. Третьему пассажиру, 34-летнему мужчине, удалось выжить, однако он получил тяжкий вред здоровью.
«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии общего режима. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев», — прокомментировали в надзорном ведомстве.