Иркутск получит 1.5 миллиарда рублей на ремонт дорог из областного бюджета

Иркутску в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» из бюджета Приангарья выделят 1.5 миллиарда рублей. Это не четыреста миллионов рублей больше, чем планировалось изначально. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
— С учетом софинансирования местного бюджета сумма составит 2.3 миллиарда рублей, — рассказали в региональном правительстве.
Увеличение финансирования позволяет городу отремонтировать дополнительные объекты. До этого в планах на ремонт значилось 18 участков дорог протяженностью в 19 километров. Теперь эти цифры увеличатся.
— В этом году по нацпроекту Иркутск получит 49% средств на ремонт дорог крупных городов области. Мы готовы увеличивать финансирование, но требуем качества, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. — Работы нужно проводить комплексно.
А работать есть над чем. Как отметили в правительстве региона, в реконструкции нуждается Лермонтовская развязка, въезды в региональный центр со стороны таких населенных пунктов, как село Хомутово и город Шелехов, также нужно подумать над тем, как изменить подъезд к аэропорту.
Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала о том, что родительский день впервые станет выходным. Эта дата объявлена единым Днем памяти в регионе — подробности здесь.