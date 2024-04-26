Иркутск получит 1.5 миллиарда рублей на ремонт дорог из областного бюджета

А работать есть над чем. Как отметили в правительстве региона, в реконструкции нуждается Лермонтовская развязка, въезды в региональный центр со стороны таких населенных пунктов, как село Хомутово и город Шелехов, также нужно подумать над тем, как изменить подъезд к аэропорту.