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«Удирают в панике»: приморцы пришли на популярный пляж и обомлели

Кадрами поделились пользователи в соцсетях.

Источник: PrimaMedia.ru

Приморцы пришли на популярный пляж и обомлели. Подробности опубликовали в tg-канале svodka25 (18+).

В Лазовском районе во время шторма на берег вынесло авиационную мину.

«После вчерашнего дождя в Лазовском районе на берег пляжа в районе бухты Кит штормом выбросило мину» — сообщают очевидцы.

По предварительной информации, это PM-1 — авиационная реактивно-всплывающая мина. На вооружении с 1960 года. Максимальная глубина места постановки — 300 метров. Вес BB — 200 кг. Подробности уточняются.

«Удирают в панике, вокруг кипиш», «Страх какой», «Это откуда вообще», — комментируют обстановку в Сети.