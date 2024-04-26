«Удирают в панике»: приморцы пришли на популярный пляж и обомлели

Приморцы пришли на популярный пляж и обомлели. Подробности опубликовали в tg-канале svodka25 (18+).
В Лазовском районе во время шторма на берег вынесло авиационную мину.
«После вчерашнего дождя в Лазовском районе на берег пляжа в районе бухты Кит штормом выбросило мину» — сообщают очевидцы.
По предварительной информации, это PM-1 — авиационная реактивно-всплывающая мина. На вооружении с 1960 года. Максимальная глубина места постановки — 300 метров. Вес BB — 200 кг. Подробности уточняются.
«Удирают в панике, вокруг кипиш», «Страх какой», «Это откуда вообще», — комментируют обстановку в Сети.