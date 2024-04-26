В Хабаровском крае открылось речное сообщение с Китаем

В Хабаровском крае начал работу пункт пропуска «Жаохэ — Покровка» через реку Уссури. В первый день его открытия, 25 апреля, границу пересекли 25 человек и 11 автомобилей, пишут китайские СМИ. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Грузы и людей между странами перевозит речной паром. Тем временем китайские власти продолжают обновлять пункт пропуска со своей стороны.
В уезде Жаохэ работают минимум две туристические фирмы, которые отправляют туристов в Хабаровск через Покровку. Туристический сезон откроется 2 мая, пока набирают группы. Путевки подорожают примерно на 500 рублей в сравнении с прошлым годом.
Также специалисты ФГКУ «Росгранстрой» опубликовали режим работы пункта пропуска в майские праздники. Отдыхать сотрудники переправы будут 28, 29, 30 апреля, а также 1, 5, 9, 10 и 12 мая. В остальные дни, а это 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 11 мая, работать пункт будет с 10:00 до 19:00.