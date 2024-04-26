В Хабаровском крае открылось речное сообщение с Китаем

Также специалисты ФГКУ «Росгранстрой» опубликовали режим работы пункта пропуска в майские праздники. Отдыхать сотрудники переправы будут 28, 29, 30 апреля, а также 1, 5, 9, 10 и 12 мая. В остальные дни, а это 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 11 мая, работать пункт будет с 10:00 до 19:00.