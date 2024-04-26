Во Владивостоке у «Радиоприбора» могут построить подземный переход

Во Владивостоке в районе остановки «Радиоприбор» могут построить подземный переход. Его рассматривают как альтернативу виадуку, подрядчиков для возведения которого пока найти не удалось. Об этом сообщает мэрия.
На оживленной улице Калинина давно требуется новый переход. Пока там есть «зебра», однако она часто становится причиной пробок. Администрация Владивостока планировала возвести на участке надземный переход, чтобы сделать беспрерывную автомобильную связь, а также увеличить пропускную способность и обеспечить безопасность пешеходов.
Накануне закончился второй в этом году аукцион на поиск компании-подрядчика. Напомним, проектом предполагалось, что новый объект будет иметь протяженность более 27 метров и ширину в 3 метра, а также будет оснащен лифтами для людей с ограниченными возможностями.
На участке уже есть подземное сооружение, соединяющие противоположные стороны магистрали. Объект принадлежит торговому центру «Зелёный остров». Глава города Константин Шестаков провел встречу с представителями собственника объекта, в ходе которой обсудили возможность дальнейшего сотрудничества для будущего обустройства комфортного и безопасного маршрута для пешеходов. Мэр поручил профильным структурам администрации детально проработать все аспекты этого вопроса.
Ранее мы писали о том, что пешеходный переход в районе ТЦ «Гермес» стал регулируемым, там установили новый светофор. Для удобства пешеходов и автомобилистов он оборудован кнопкой. Зеленый свет для пешеходов загорается только после ее нажатия.
Добавим, что во Владивостоке активно продолжают ремонтировать дороги. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» власти города намерены реализовать обширный план по обновлению дорожной инфраструктуры, который включает в себя ремонт улиц Никифорова, Сафонова и другие.