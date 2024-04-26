Во Владивостоке у «Радиоприбора» могут построить подземный переход

Накануне закончился второй в этом году аукцион на поиск компании-подрядчика. Напомним, проектом предполагалось, что новый объект будет иметь протяженность более 27 метров и ширину в 3 метра, а также будет оснащен лифтами для людей с ограниченными возможностями.