Ливневый снег в Хабаровском крае ограничил полёты на север

При этом на 27 апреля перенесен рейс 401 за 26 апреля по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск. Это вызвано очередность выполнения рейсов, сегодня вылетит рейс за 25 апреля. При этом на обратном пути самолет возьмет на борт всех пассажиров из Охотска, у которых билет куплены на 26 апреля.



В Чумикане продолжает сохраняться плохая видимость из-за снегопада, по этой причине рейс 407 за 23 апреля задержан в Николаевске до 12.00 в ожидание новых прогнозов.