Миграционный контроль: на новосибирских автомойках выявили уклонистов от воинской службы

В Новосибирске по поручению главы СКР Бастрыкина проводятся миграционные рейды. Сотрудники военного следственного отдела СК России по Новосибирской области совместно с полицией и Управлением по вопросам миграции провели проверку автомоечных комплексов в Заельцовском районе города.
В ходе рейда было выявлено 10 граждан России, ранее являвшихся трудовыми мигрантами, которые не встали на воинский учет после получения гражданства. Задержанных доставили в военкоматы для постановки на учет.
В отношении одного из них также был составлен административный протокол.
Напомним, сегодня сообщалось, что сотрудники полиции при поддержке спецназа Росгвардии провели проверку соблюдения миграционного законодательства в местах скопления иностранцев в Ленинском и Калининском районах Новосибирска.