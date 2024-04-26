Миграционный контроль: на новосибирских автомойках выявили уклонистов от воинской службы

В отношении одного из них также был составлен административный протокол.



Напомним, сегодня сообщалось, что сотрудники полиции при поддержке спецназа Росгвардии провели проверку соблюдения миграционного законодательства в местах скопления иностранцев в Ленинском и Калининском районах Новосибирска.