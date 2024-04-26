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Миграционный контроль: на новосибирских автомойках выявили уклонистов от воинской службы

На одного из них составили административный протокол.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске по поручению главы СКР Бастрыкина проводятся миграционные рейды. Сотрудники военного следственного отдела СК России по Новосибирской области совместно с полицией и Управлением по вопросам миграции провели проверку автомоечных комплексов в Заельцовском районе города.

В ходе рейда было выявлено 10 граждан России, ранее являвшихся трудовыми мигрантами, которые не встали на воинский учет после получения гражданства. Задержанных доставили в военкоматы для постановки на учет.

В отношении одного из них также был составлен административный протокол.

Напомним, сегодня сообщалось, что сотрудники полиции при поддержке спецназа Росгвардии провели проверку соблюдения миграционного законодательства в местах скопления иностранцев в Ленинском и Калининском районах Новосибирска.