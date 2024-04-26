Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске впервые будут учить студентов строительству самолетов и вертолетов

Абитуриентов наберет ТОГУ.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске впервые пройдет набор абитуриентов, которых будут учить самолето- и вертолетостроению. Целевую программу по специальности «Проектирование и производство летательных аппаратов» разработали в Тихоокеанском государственном университете и Московском авиационном институте. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Во время обучения студентам расскажут о проектировании, техобслуживании самолетов, монтаже и испытании летательных аппаратов, аэродинамике и других нюансах, которые нужны в строении воздушного транспорта.

— Будущие инженеры-технологи получат знания по роботизации технологических процессов в авиастроении, цифровому проектированию авиаузлов, изготовлению различных производственных деталей, управлению автоматизацией процессов, — рассказали в ТОГУ.

Чтобы поступить на такую специальность, нужны результаты ЕГЭ по русскому, математике, физике или информатике. А еще придется заключить договор на целевое обучение с Комсомольским-на-Амуре авиазаводом.

На новую образовательную программу выделено 25 целевых мест. Продолжительность обучения — 5,5 года. Выпускники получат диплом Московского авиационного института.

образование