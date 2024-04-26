В Хабаровске впервые будут учить студентов строительству самолетов и вертолетов

В Хабаровске впервые пройдет набор абитуриентов, которых будут учить самолето- и вертолетостроению. Целевую программу по специальности «Проектирование и производство летательных аппаратов» разработали в Тихоокеанском государственном университете и Московском авиационном институте. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".