В Хабаровске впервые будут учить студентов строительству самолетов и вертолетов

В Хабаровске впервые пройдет набор абитуриентов, которых будут учить самолето- и вертолетостроению. Целевую программу по специальности «Проектирование и производство летательных аппаратов» разработали в Тихоокеанском государственном университете и Московском авиационном институте. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Во время обучения студентам расскажут о проектировании, техобслуживании самолетов, монтаже и испытании летательных аппаратов, аэродинамике и других нюансах, которые нужны в строении воздушного транспорта.
— Будущие инженеры-технологи получат знания по роботизации технологических процессов в авиастроении, цифровому проектированию авиаузлов, изготовлению различных производственных деталей, управлению автоматизацией процессов, — рассказали в ТОГУ.
Чтобы поступить на такую специальность, нужны результаты ЕГЭ по русскому, математике, физике или информатике. А еще придется заключить договор на целевое обучение с Комсомольским-на-Амуре авиазаводом.
На новую образовательную программу выделено 25 целевых мест. Продолжительность обучения — 5,5 года. Выпускники получат диплом Московского авиационного института.