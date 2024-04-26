«Крабовому королю» Кану заочно вынесли приговор за организацию убийства

ВЛАДИВОСТОК, 26 апр — РИА Новости. Приморский краевой суд в пятницу приговорил сахалинского рыбопромышленника Олега Кана к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Генпрокуратура в октябре утвердила обвинительное заключение в отношении Кана, которого СМИ называют «крабовым королем». По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану «Три Богатыря», киллер тремя выстрелами застрелил его.
Обвинение по уголовному делу поддержано группой государственных обвинителей под руководством заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина. С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности особо тяжкого преступления, в пятницу коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму (часть 3 статьи 33, пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ).
«Кана О. К. признать виновным… назначив наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет колонии строгого режима», — огласил решение суд.
В целях предотвращения возможного противоправного поведения Кана после отбытия основного наказания ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год с возложением определенных обязанностей и ограничений. Срок отбытия наказания постановлено исчислять с момента фактического задержания Кана.
Требования потерпевших о возмещении морального вреда удовлетворены с учетом принципов разумности и справедливости, степени понесенных потерпевшими нравственных страданий.
В управлении ГП по ДФО РИА Новости сообщали, что Демешин ориентировал суд на назначение Кану наказания в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Обвинение просило назначить Кану и дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год с возложением определенных обязанностей и запретов.
Кроме того, считает следствие, Кан, являясь фактическим владельцем и руководителем группы пяти российских предприятий, используя схему разделения единого крупного бизнеса на формально автономные организации, уклонился от уплаты налогов на прибыль и на добавленную стоимость более чем на 3,6 миллиарда рублей.
Прокуратура также заявила иск о взыскании с Кана в пользу государства преступного дохода в 4,2 миллиарда рублей. Было арестовано имущество руководителя и участников преступного сообщества, а также юрлиц более чем на 5,3 миллиарда рублей. Ущерб государству был в итоге полностью возмещен.