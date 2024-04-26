«Крабовому королю» Кану заочно вынесли приговор за организацию убийства

Генпрокуратура в октябре утвердила обвинительное заключение в отношении Кана, которого СМИ называют «крабовым королем». По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану «Три Богатыря», киллер тремя выстрелами застрелил его.