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«Крабовому королю» Кану заочно вынесли приговор за организацию убийства

«Крабового короля» Кана заочно приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Источник: AP 2023

ВЛАДИВОСТОК, 26 апр — РИА Новости. Приморский краевой суд в пятницу приговорил сахалинского рыбопромышленника Олега Кана к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Генпрокуратура в октябре утвердила обвинительное заключение в отношении Кана, которого СМИ называют «крабовым королем». По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану «Три Богатыря», киллер тремя выстрелами застрелил его.

Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полякова в 2011 году приговорили к семи годам лишения свободы.

Обвинение по уголовному делу поддержано группой государственных обвинителей под руководством заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина. С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности особо тяжкого преступления, в пятницу коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму (часть 3 статьи 33, пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ).

«Кана О. К. признать виновным… назначив наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет колонии строгого режима», — огласил решение суд.

В целях предотвращения возможного противоправного поведения Кана после отбытия основного наказания ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год с возложением определенных обязанностей и ограничений. Срок отбытия наказания постановлено исчислять с момента фактического задержания Кана.

Требования потерпевших о возмещении морального вреда удовлетворены с учетом принципов разумности и справедливости, степени понесенных потерпевшими нравственных страданий.

В управлении ГП по ДФО РИА Новости сообщали, что Демешин ориентировал суд на назначение Кану наказания в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Обвинение просило назначить Кану и дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год с возложением определенных обязанностей и запретов.

Второе уголовное дело на Кана о создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов направлено из Владивостока в суд Южно-Сахалинска. По версии следствия, Кан с соучастниками с 2014 по 2019 год занимался контрабандными поставками крабов за границу. Всего было вывезено более 3 тысяч тонн стоимостью 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной.

Кроме того, считает следствие, Кан, являясь фактическим владельцем и руководителем группы пяти российских предприятий, используя схему разделения единого крупного бизнеса на формально автономные организации, уклонился от уплаты налогов на прибыль и на добавленную стоимость более чем на 3,6 миллиарда рублей.

Прокуратура также заявила иск о взыскании с Кана в пользу государства преступного дохода в 4,2 миллиарда рублей. Было арестовано имущество руководителя и участников преступного сообщества, а также юрлиц более чем на 5,3 миллиарда рублей. Ущерб государству был в итоге полностью возмещен.