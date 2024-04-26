Готовим тазики: весенние испытания теплосетей пройдут в Хабаровске и Хабаровском районе

Хабаровские тепловые сети АО «ДГК» сообщают о планируемых датах проведения гидравлических испытаний. Графики утверждены в администрации Хабаровска и администрации села Некрасовка, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе компании.
С 13 по 17 мая пройдут гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистралей зоны Хабаровской ТЭЦ-3 (ТМ-31, ТМ-32, ТМ-33, ТМ-34). В этот период от горячее водоснабжение ограничат потребителям в Краснофлотском и Кировском районах в границах улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской. Частично ограничения затронут Центральный район: Ленина (нечетная сторона) — Ленинградская — Дикопольцева — К. Маркса — Амурский б-р — Гоголя — Некрасова. Также в эти дни горячее водоснабжение будет отсутствовать у потребителей Хабаровского района в населенных пунктах Матвеевка, Тополево, Мирное, Восточное, Скворцово.
С 15 по 22 мая запланированы гидравлические испытания и текущий ремонт сетей, подключенных от котельной села Некрасовка.
С 20 по 24 мая пройдут испытания тепломагистралей зоны Хабаровской ТЭЦ-1 (ТМ-11, ТМ-14, ТМ-15, ТМ-17, ТМ-18, ТМ-19). Горячее водоснабжение ограничат потребителям Индустриального района. В Центральном районе отключения запланированы в границах улиц Гамарника (нечетная сторона) — Пушкина (до ул. К-Маркса) — Мухина (от Пушкина до ул. Постышева). В Железнодорожном районе: «Хабаровск-2», ул. Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСы, пос. Горького. В Хабаровском районе — поселки Ильинка, Ракитное, Сосновка, Гаровка.
С 27 по 29 мая пройдут гидравлические испытания тепломагистралей зоны ТЭЦ-2 (ТМ-22 и ТМ-25). В Кировском районе временно ограничат подачу горячей воды в границах: Амурский бульвар — Джамбула, — ул. Металлистов, — Тихоокеанская — Истомина — Амурский бульвар. В Центральном районе: Амурский бульвар, улиц Шеронова, Ленина от пл. Блюхера до Шевченко, Гамарника (нечетная сторона); Индустриальный район: ул. Калинина — пер. Доступный — Волочаевская, Гамарника.
С 8 по 14 июля пройдут испытания и текущий ремонт котельной в Волочаевском городке. В эти дни горячее водоснабжение будет отсутствовать у потребителей микрорайона Подгаева.
Проведение испытаний является необходимым условием для надежной работы систем теплоснабжения города. Во время гидравлических испытаний в трубы тепловых сетей подается вода с давлением, превышающим рабочее. При этом выявляются поврежденные коррозией, дефектные участки трасс, которые будут заменены в предстоящую летнюю ремонтную кампанию.
Горожанам следует быть предельно внимательными в связи с возможностью образования дефектов на теплосетях. При обнаружении проседания грунта, появления пара или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок, не пытаться пересечь его пешком или на транспорте. В случаях появления повреждений на системах отопления немедленно сообщать в организации обслуживающие ваш дом. Во всех случаях возникновения опасности необходимо немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону: