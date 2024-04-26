«Амурские тигрицы» из Хабаровска всухую обыграли соперников из Пензы

«Пенза — неплохая, сбаланисированная команда с хорошими защитными действиями, которой мы проиграли в первом финальном туре. Обыграть их для нас было делом принципа. Сделав работу над ошибками, мы одержали победу», — отметила либеро «Амурских тигриц» Дарья Железко.