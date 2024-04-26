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«Амурские тигрицы» из Хабаровска всухую обыграли соперников из Пензы

Волейболистки успешно взяли реванш за поражение в первом финальном туре.

Источник: Правительство Хабаровского края

«Амурские тигрицы» из Хабаровска всухую обыграли пензенский «Университет-Визит» на чемпионате России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б». Об этом говорится в Telegram-канале волейбольного клуба.

Матч состоялся 25 апреля и завершился результатом 3:0. В первом периоде хабаровчанке выиграли со счётом 25:18, во втором — со счётом 25:13, и в третьем — со счётом 25:20.

«Пенза — неплохая, сбаланисированная команда с хорошими защитными действиями, которой мы проиграли в первом финальном туре. Обыграть их для нас было делом принципа. Сделав работу над ошибками, мы одержали победу», — отметила либеро «Амурских тигриц» Дарья Железко.

Следующая игра в рамках чемпионата состоится в субботу, 27 апреля. Волейболистки из Хабаровска выйдут на поле против «Брянска» в 18:30.

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