В Новосибирске суд прекратил дело экс-директора Пермского порохового завода

В Новосибирске суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «Пермский пороховой завод» (ФКП) Олега Миргородского. Ранее его обвиняли в получении коммерческого подкупа. Об этом сообщил «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источник.
Дело в отношении Миргородского было связано со временем, когда он возглавлял новосибирский завод предприятие «Искра», на котором производят взрывчатые вещества. Миргородского обвиняли в получении двух «откатов» общей суммой более 2 млн рублей от одной из фирм-поставщиков.
Экс-гендиректор заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования из-за истечения сроков давности. В его случае это составляет 10 лет. По одному эпизоду срок истек осенью прошлого года, по другому — в середине апреля 2024 года. Суд удовлетворил прошение Миргородского и закрыл делаю.
Также Миргородский является фигурантом уголовного дела о разглашении гостайны, сообщает «Ъ-Прикамье». Оно связано с периодом, когда он был главой «Пермского порохового завода». Его обвиняют в том, что он показал подчиненным секретный документ, к которому у них не было доступа. Летом 2023 года дело отправили в суд, но к рассмотрению еще не приступили.