В Новосибирске суд прекратил дело экс-директора Пермского порохового завода

Также Миргородский является фигурантом уголовного дела о разглашении гостайны, сообщает «Ъ-Прикамье». Оно связано с периодом, когда он был главой «Пермского порохового завода». Его обвиняют в том, что он показал подчиненным секретный документ, к которому у них не было доступа. Летом 2023 года дело отправили в суд, но к рассмотрению еще не приступили.