Жители Новосибирска в мае смогут бесплатно проверить зрение

С 1 мая жители Новосибирска смогут бесплатно проверить зрение в оптиках Муниципальной аптечной сети. Акция будет длиться до конца месяца.
Проверить остроту зрения можно будет в Советском (Демакова, 20, 40 лет Комсомола, 5), Ленинском (Титова, 1, Связистов, 151а), Дзержинском (Кошурникова, 14), Кировском (Вертковская 8/1, Петухова, 20).
У акции нет ограничения по возрасту, но есть условие: после бесплатной проверки нужно заказать очки в сети аптек. Проверять зрение будет автокератометром, а также с помощью таблицы или проектора знаков.