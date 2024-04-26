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Жители Новосибирска в мае смогут бесплатно проверить зрение

У акции нет ограничения по возрасту.

Источник: Freepik

С 1 мая жители Новосибирска смогут бесплатно проверить зрение в оптиках Муниципальной аптечной сети. Акция будет длиться до конца месяца.

Проверить остроту зрения можно будет в Советском (Демакова, 20, 40 лет Комсомола, 5), Ленинском (Титова, 1, Связистов, 151а), Дзержинском (Кошурникова, 14), Кировском (Вертковская 8/1, Петухова, 20).

У акции нет ограничения по возрасту, но есть условие: после бесплатной проверки нужно заказать очки в сети аптек. Проверять зрение будет автокератометром, а также с помощью таблицы или проектора знаков.

здоровье