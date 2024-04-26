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Губернатор: Один из главных аспектов нашей работы — обратная связь с жителями

Иркутская область, НИА-Байкал — Выступая с докладом на годовом отчете мэра Иркутска Руслана Болотова, Губернатор Приангарья Игорь Кобзев отметил важность совместной работы администрации областного центра, Правительства региона, депутатского корпуса и федеральных структур.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Такое взаимодействие, по словам Игоря Кобзева, помогает реализовывать в Иркутске знаковые проекты, важные не только для столицы региона, но и для всей Иркутской области.

«Один из главных аспектов нашей работы — обратная связь с жителями. Каждый житель области, каждый иркутянин должен понимать, что власть избирается для народа. Поэтому проблематика, которая идет от простых людей, должна формировать нашу с вами рабочую повестку. Я знаю, что это сложно, но это и принципиально важно. Люди отдали нам свои голоса, поэтому мы должны оправдать их доверие, не подвести их», — подчеркнул Губернатор.

Игорь Кобзев призвал мэрию Иркутска, депутатов проявлять инициативу, готовить предложения по участию города в национальных проектах и федеральных программах. «Я и Правительство региона готовы вас поддержать, уважаемые коллеги. Наша задача — в ближайшие годы сделать Иркутск соответствующим статусу центра Восточной Сибири. Считаю, что жители Иркутска имеют право жить в красивом, комфортном и современном городе с великой историей», — цитирует Игоря Козева пресс-служба Правительства Иркутской области.