Губернатор: Один из главных аспектов нашей работы — обратная связь с жителями

«Один из главных аспектов нашей работы — обратная связь с жителями. Каждый житель области, каждый иркутянин должен понимать, что власть избирается для народа. Поэтому проблематика, которая идет от простых людей, должна формировать нашу с вами рабочую повестку. Я знаю, что это сложно, но это и принципиально важно. Люди отдали нам свои голоса, поэтому мы должны оправдать их доверие, не подвести их», — подчеркнул Губернатор.