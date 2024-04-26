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Режим повышенной готовности ввели в Усть-Кутском районе из-за вскрытия реки

На территории Усть-Кутского муниципального образования в Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за раннего вскрытия речки Куты. В месте, где она впадает в реку Лену, образовался затор. Уровень воды пошел вверх.

Источник: РИА "Новости"

За последние сутки, по данным ближайшего расположенного на Лене гидропоста, уровень вырос на 14 сантиметров. Сейчас он составляет 191 сантиметр и от критического в 700 сантиметров пока далек. Но оперативная группа начала непрерывный мониторинг паводковой обстановки.

«За последний час повышения уровня воды не наблюдается», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сейчас обстановка спокойная. Подтопленных домов и приусадебных участков нет. Но, если ситуация ухудшится, в зоне подтопления могут оказаться 14 домов в городе Усть-Куте, в которых живут 44 человека. На случай ЧП заранее подготовили три пункта временного размещения, способные вместить 150 человек.

Местным жителям рассказали о текущей обстановке. В городе Киренске готов к вылету вертолет Ми-8 с командой спасателей.

МЧС