Режим повышенной готовности ввели в Усть-Кутском районе из-за вскрытия реки

Сейчас обстановка спокойная. Подтопленных домов и приусадебных участков нет. Но, если ситуация ухудшится, в зоне подтопления могут оказаться 14 домов в городе Усть-Куте, в которых живут 44 человека. На случай ЧП заранее подготовили три пункта временного размещения, способные вместить 150 человек.