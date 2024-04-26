Мэр Сергей Шелест пригласил омичей принять участие во Всероссийском субботнике, который пройдет в городе 27 апреля.
— В нашей стране пройдет Всероссийский субботник. Обращаюсь ко всем омичам: давайте вместе проведем еще один ударный субботник. Ведь никто не будет отрицать, что после нашей с вами работы на омских улицах, в скверах и парках становится чище, а значит и настроение города улучшается, — написал Сергей Шелест в телеграм-канале.
Глава города также призвал ректоров вузов и директоров среднеспециальных учебных заведений также подключиться к уборке города.
Во Всероссийском субботнике также примут участие активисты территориального общественного самоуправления, команда городской администрации, различные предприятия и организации.
Точки для проведения субботника омичи могут выбрать самостоятельно. Если нет идей, можно прийти на территории, которые были благоустроенные по нацпроекту «Жилье и городская среда». Кстати, сейчас продолжается голосования за территории для благоустройства в 2025 года. Подробнее об объектах для благоустройства здесь.