Мэр Сергей Шелест пригласил омичей принять участие во Всероссийском субботнике

— В нашей стране пройдет Всероссийский субботник. Обращаюсь ко всем омичам: давайте вместе проведем еще один ударный субботник. Ведь никто не будет отрицать, что после нашей с вами работы на омских улицах, в скверах и парках становится чище, а значит и настроение города улучшается, — написал Сергей Шелест в телеграм-канале.