Красноярский край вновь присоединился к Всероссийской акции «Окна Победы»

Организаторами акции выступает общероссийское «Движение первых». К памятному флэшмобу приглашают присоединиться всех желающих. «Движение первых» разработало более 30 трафаретов наклеек, на которых изображены символы Великой Победы: георгиевские ленточки, знаменитые памятники «Родина-мать зовет!» и «Алеша», а также голуби и гвоздики. Для участия необходимо выбрать и скачать понравившийся трафарет на сайте окнапобеды.будьвдвижении.рф распечатать его, украсить готовым рисунком окна своей квартиры, дома, школы или колледжа и при публикации фото в социальных сетях поставить хештег #ОкнаПобеды. Акция проходит в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание» нацпроекта «Образование».