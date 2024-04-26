Синоптики обещают теплую и сухую погоду в Омской области сегодня

В Омской области синоптики сегодня прогнозируют умеренно теплую и сухую погоду. О том, какая будет погода в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Сегодня температура воздуха составит от +10 до +15 градусов. Преимущество без осадков. Ветер восточный до 9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти.
На выходных погода в Омске и области порадует. Воздух прогреется до +20…+25 градусов. Осадки пройдут лишь местами в воскресенье.
Ранее мы писали, что в мае Омскую область накроют мощные дожди. Осадки ожидаются также на протяжении всех майских праздников.