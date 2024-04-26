Школьники и театралы из Кузбасса создадут спектакль-прогулку

После исследования городского пространства, разговоров и обсуждений утопических и футуристических градостроительных проектов участники придумают свой идеальный город будущего. Следующим этапом они разработают маршрут спектакля и создадут 3D-модели зданий будущего, которые будут «оживать» через QR-коды, расставленные на маршруте.