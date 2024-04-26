Школьники и театралы из Кузбасса создадут спектакль-прогулку

Ученики Школы креативных индустрий кемеровского филиала РГИСИ вместе с Театром драмы Кузбасса создадут сайт-специфический спектакль-променад для широкого круга зрителей. Одновременно прослушать спектакль в наушниках смогут до 30 человек.
После исследования городского пространства, разговоров и обсуждений утопических и футуристических градостроительных проектов участники придумают свой идеальный город будущего. Следующим этапом они разработают маршрут спектакля и создадут 3D-модели зданий будущего, которые будут «оживать» через QR-коды, расставленные на маршруте.
Отдельно создадут музыкальную партитуру с помощью экспериментов со звукоизвлечением и записью шумов, а также визуальные материалы — анимацию и дизайн мерча.
Итоговую работу представят в сентябре к юбилею театра. Спектакль в будущем может стать репертуарным.