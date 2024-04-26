На какие меры поддержки имеют право пострадавшие при аварии в Чернобыле?

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции.
26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Каждый чернобылец имеет право на меры социальной поддержки со стороны государства, говорит управляющий кузбасским ОСФР Людмила Бабичук. Для этой категории граждан предусмотрен досрочный выход на пенсию по старости, установление пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также установление двух пенсий и ежемесячных денежных выплат.
Принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986—1990 годах могут выйти на пенсию по старости досрочно. Пострадавшие могут выбрать между страховой пенсией и пенсией по государственному пенсионному обеспечению. Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, приравненные по пенсионному обеспечению к инвалидам вследствие военной травмы, имеют право на установление двух пенсий одновременно. Право на получение двух пенсий имеют и нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца.
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и приравненные к ним категории лиц имеют право на получение набора соцуслуг. Для чернобыльцев также предусмотрены ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров, ежегодная компенсация на оздоровление, ежемесячная компенсация возмещения вреда здоровью и другие пособия и выплаты. Полный перечень мер соцподдержки опубликован на сайте Социального фонда России.
В 1986—1989 годах из Кемеровской области в Чернобыль было направлено более 3 тысяч человек. Они занимались уборкой радиоактивного мусора, дезактивацией помещений ЧАЭС, строили саркофаг над четвертым энергоблоком станции, разрушенным в результате взрыва. Сейчас в регионе проживают более 1,4 тысячи человек, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.