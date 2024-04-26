На какие меры поддержки имеют право пострадавшие при аварии в Чернобыле?

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Каждый чернобылец имеет право на меры социальной поддержки со стороны государства, говорит управляющий кузбасским ОСФР Людмила Бабичук. Для этой категории граждан предусмотрен досрочный выход на пенсию по старости, установление пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также установление двух пенсий и ежемесячных денежных выплат.