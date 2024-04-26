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Михаил Котюков: соцсети становятся работающей системой управления

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор края Михаил Котюков провел очередной прямой эфир с жителями региона.

Источник: Правительство Красноярского края

За время подготовки в адрес главы региона от населения поступило более 1300 вопросов и предложений. Лидерами по количеству обращений стали жители Красноярска, Лесосибирска, Богучанского, Березовского и Емельяновского районов. Высокую активность проявили также жители Канска, Ачинска, Шарыпово и Иланского района.

Традиционно вопросы касались самых насущных тем: здравоохранение, ЖКХ, состояние дорог, ситуация на рынке долевого строительства, вопросы задали и семьи участников специальной военной операции.

Стоит отметить, что к этому прямому эфиру граждане впервые смогли направлять свои вопросы и предложения через специальный чат-бот. Благодаря цифровому сервису обращения автоматически систематизировались по тематикам и территориям региона, что позволило подойти к обработке информации на более качественном уровне.

Напомним, что впервые подобный формат общения с жителями края Михаил Котюков использовал в мае 2023 года.

Подводя итоги прямой линии, Михаил Котюков сказал: «Опыт взаимодействия с жителями через прямые эфиры говорит о том, что соцсети становятся работающей системой управления. По статистике сообщений можно делать выводы о том, как работает власть. Если тема уходит из топа, значит, она отработана. Либо является сезонной. Будем приучать территории активнее общаться с людьми для решения местных вопросов».