Михаил Котюков: соцсети становятся работающей системой управления

За время подготовки в адрес главы региона от населения поступило более 1300 вопросов и предложений. Лидерами по количеству обращений стали жители Красноярска, Лесосибирска, Богучанского, Березовского и Емельяновского районов. Высокую активность проявили также жители Канска, Ачинска, Шарыпово и Иланского района.
Традиционно вопросы касались самых насущных тем: здравоохранение, ЖКХ, состояние дорог, ситуация на рынке долевого строительства, вопросы задали и семьи участников специальной военной операции.
Стоит отметить, что к этому прямому эфиру граждане впервые смогли направлять свои вопросы и предложения через специальный чат-бот. Благодаря цифровому сервису обращения автоматически систематизировались по тематикам и территориям региона, что позволило подойти к обработке информации на более качественном уровне.
Подводя итоги прямой линии, Михаил Котюков сказал: «Опыт взаимодействия с жителями через прямые эфиры говорит о том, что соцсети становятся работающей системой управления. По статистике сообщений можно делать выводы о том, как работает власть. Если тема уходит из топа, значит, она отработана. Либо является сезонной. Будем приучать территории активнее общаться с людьми для решения местных вопросов».