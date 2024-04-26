Михаил Котюков: соцсети становятся работающей системой управления

Подводя итоги прямой линии, Михаил Котюков сказал: «Опыт взаимодействия с жителями через прямые эфиры говорит о том, что соцсети становятся работающей системой управления. По статистике сообщений можно делать выводы о том, как работает власть. Если тема уходит из топа, значит, она отработана. Либо является сезонной. Будем приучать территории активнее общаться с людьми для решения местных вопросов».