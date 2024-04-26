Красноярцам предложат купить облигации для озеленения города

«Это пока не очень большая сумма, но вопрос озеленения очень волнует горожан. Думаю, что будут желающие купить эти облигации, тем более, что они будут приносить определенный доход, и это будет реальное участие красноярцев в озеленении города», — сказала председатель Горсовета Наталия Фирюлина.