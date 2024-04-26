Красноярцам предложат купить облигации для озеленения города

Депутаты красноярского Горсовета приняли первую в этом году корректировку бюджета. На 2024−2026 годы Красноярску дополнительно выделили 4 млрд рублей.
Дополнительное финансирование направят на отрасли образования и культуры. Это:
капитальный ремонт детской музыкальной школы № 3,
ремонт здания городского Дворца культуры «Кировский»,
капремонт школы искусств № 9;
в 37 образовательных учреждениях проведут работы по благоустройству территории, отремонтируют фасады, кровли и ограждения.
Дополнительно на летний отдых в загородных лагерях предусмотрено:
14 млн рублей (2024 год) на подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону;
37, 5 млн рублей (2024−2026 гг.) — новая мера соцподдержки для детей возраста 11−14 лет, чьи родители участвуют в СВО.
В целях улучшения организации школьного питания 34 млн рублей направят на покупку оборудования в пяти школах — № 7, 69, 89, 147, лицей № 6), на ремонт пищеблока школы № 76 и приобретение технологического оборудования.
Более 100 млн рублей направят на спортивную инфраструктуры, столько же — на подготовку к 400-летию города. Также дополнительные деньги выделят на строительство дорог, ЖКХ, в том числе на завершение работ по строительству ливневой канализации в районе Николаевского проспекта и укрепление склона на 2-й Огородной.
«Это пока не очень большая сумма, но вопрос озеленения очень волнует горожан. Думаю, что будут желающие купить эти облигации, тем более, что они будут приносить определенный доход, и это будет реальное участие красноярцев в озеленении города», — сказала председатель Горсовета Наталия Фирюлина.
Справка.
Облигация — это долговая ценная бумага, обязательство о том, что кто‑то взял у вас деньги и обязуется вернуть их в определенную дату. Выпуская облигации, компании или государство тоже берут деньги в долг и затем возвращает их с процентами.