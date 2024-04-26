Мужская профессия. Почему в горячем цеху из «девушек» только доменные печи

Профессия доменщика — одна из основных на металлургическом комбинате. Она для настоящих мужчин. У Алексея Ващенко особенная работа: под его опекой три красавицы, как он сам их называет, — доменные печи. И они, как полагается женскому полу, очень капризны. Это сейчас, как герой рассказал kuzbass.aif.ru, он начальник доменного цеха металлургического комбината, а начинал горновым.
Сильны, когда вместе.
Инна Сергеева, kuzbass.aif.ru: Алексей Валерьевич, почему вы стали доменщиком?
Алексей Ващенко: Влюбился в эту профессию в университете. И в первый рабочий день понял, что это моё. Привлекла глобальность доменного производства. Чтобы трудиться здесь, нужны недюжинные интеллектуальные способности, смелость и оперативность в принятии решений, а ещё интуиция.
Начинал я с горнового доменной печи. Помню как сейчас этот день. Я поднялся на литейный двор и был потрясён увиденным: реки кипящего металла, шум, суровые доменщики. Мне было страшно. Но через месяц привык, появилась уверенность в себе и смелость. Уже тогда я понял, что для новичков главное — влиться в коллектив и почувствовать себя нужным. Труд доменщиков — командная работа: мы сильны, когда вместе.
На первом своём производстве я вырос до заместителя начальника цеха. Но потом карьерный путь пришлось начинать заново — я перешёл на другой металлургический комбинат. Конечно, непросто начинать всё сначала. Но такие вызовы мне по душе.
Я пришёл газовщиком, постепенно начал расти и развиваться.
Азарт и интерес.
— Вы возглавили доменный цех в 2019 году. Было ли страшно в столь молодом возрасте стать начальником такого производства?
— Нет, страшно не было. Скорее интересно и азартно. Я человек упрямый и привык добиваться поставленных целей. Свой потенциал мне нужно постоянно реализовывать, иначе начинаю перегорать. Мне хочется новых задач, всё больше вызовов.
В какой-то момент начинаю ловить себя на мысли: мне мало того, что есть. Нужны масштабные, глобальные цели. А возникающие сложности всегда оцениваю как этап личного развития. Считаю, что уважения коллектива можно добиться только личной вовлечённостью и неравнодушием.
В 2018 году на одной из доменных печей случилось серьёзное происшествие. Она чуть было не замёрзла. Предлагали даже остановить её. Но мы со своей командой просто так не сдались — агрегат спасли. Ценой больших усилий. Думаю, именно в тот момент мне и удалось завоевать авторитет в коллективе.
В любой сложной ситуации я беру ответственность на себя. Если нужно — встаю и работаю рядом с горновыми. Людей это вдохновляет. Горжусь нашими результатами. Классическую технологию производства мы уже перевернули несколько раз. В итоге добились уникальных результатов не только для нашего комбината, но и страны.
Один из главных показателей работы доменщиков — расход кокса на тонну чугуна. Если в 2018 году он был 450 кг на тонну, то сейчас — 350−360. И это не предел. Наша амбициозная цель — снизить его ещё. Таких показателей мы достигли на классических не модернизированных доменных печах.
Роботом людей не заменишь.
— А можно ли заменить всё в вашем цеху роботами и цифровыми технологиями? И где наглядно можно увидеть результаты вашего труда?
— Можно заменить часть процессов, но не все. Технологический процесс ведёт всё-таки человек. Да, у нас в цеху работает цифровая экспертная система, множество подсказчиков, но последнее слово за доменщиком.
У горновых есть помощник — машина-робот, но без ручного труда никуда. Пока доменное производство без человека работать не будет.
Результаты нашего труда можно увидеть везде — наш комбинат производит строительный прокат, без которого нельзя возвести ни одно здание и сооружение.
— Вы добились многого. Что посоветовали бы молодым специалистам?
— Наши красавицы домны не дают нам скучать, требуют большого внимания. А потому каждый месяц сталкиваемся с новыми вызовами — развитие подразделения, выход на новые технико-экономические показатели, вовлечённость людей и т. д.
В этом году мы реализовали два сложных, но очень интересных цифровых проекта. Продолжаем техническое перевооружение воздухонагревателей.
Есть у меня и мечта. Со студенческих времён я увлечён наукой. На комбинате не пропустил ни одной конференции молодых специалистов. Возможно, когда-то, если у меня появится время, напишу кандидатскую диссертацию — мне это интересно. К слову, в нашем цеху каждый год проходит научная конференция. Лучшие идеи обязательно воплощаем в жизнь.
А молодым хочу посоветовать: прежде всего быть вовлечённым и неравнодушным. Главное — желание. Обязательно ставьте перед собой амбициозные цели. И идите к ним, чего бы вам это ни стоило.
— Расскажите о профессии доменщика. Охотно ли идёт к вам молодёжь?
— Доменщик — одна из ведущих профессий на металлургическом комбинате. Мы плавим чугун, из которого потом варят сталь, а из стали производят уже конечную продукцию — строительный прокат.
Профессия сложная, нужно не только обладать знаниями по разным направлениям — в области физики, химии, гидравлики, механики, но и быть физически выносливым.
А ещё наша профессия красивая — горящий металл впечатлит любого. Конечно, со временем к нему привыкаешь, но вдохновлять он не перестаёт.
Молодёжь к нам приходит, но в целом они сейчас выбирают другие направления — айти-технологии, цифру. И нам тоже есть что им предложить — мы активно реализуем цифровые проекты, которые помогают контролировать технологический процесс. Разрабатываем умные подсказчики.