Мужская профессия. Почему в горячем цеху из «девушек» только доменные печи

Начинал я с горнового доменной печи. Помню как сейчас этот день. Я поднялся на литейный двор и был потрясён увиденным: реки кипящего металла, шум, суровые доменщики. Мне было страшно. Но через месяц привык, появилась уверенность в себе и смелость. Уже тогда я понял, что для новичков главное — влиться в коллектив и почувствовать себя нужным. Труд доменщиков — командная работа: мы сильны, когда вместе.