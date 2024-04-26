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Работы по рекультивации еще одного мусорного полигона в Омске завершатся в мае

Сейчас на объекте выполнены 86% работ.

Мэр Сергей Шелест рассказал, как продвигается рекультивация мусорного полигона в Советском округе. На сегодня выполнено на 86% от запланированного объема работ.

Рекультивацией закрытого полигона ТБО занимается компания-подрядчик ООО «БМТ-сервис». Стоимость муниципального контракта, заключенного с организацией, составляет около 840 млн рублей. Все работы на полигоне планируют завершить до конца мая 2024 года.

— Сейчас подрядная организация устраивает на объекте рекультивационные покрытия, в том числе из геомембраны, и систему дегазации, перемещает плодородный грунт на покрытие полигона. Работы ведутся в строгом соответствии с графиком, отставаний нет. Строительная готовность — 86%, — поделился Сергей Шелест в телеграм-канале.

Отметим, ООО «БМТ-сервис» ранее завершило работы по рекультивации закрытого мусорного полигона в Центральном округе.

экология