Работы по рекультивации еще одного мусорного полигона в Омске завершатся в мае

— Сейчас подрядная организация устраивает на объекте рекультивационные покрытия, в том числе из геомембраны, и систему дегазации, перемещает плодородный грунт на покрытие полигона. Работы ведутся в строгом соответствии с графиком, отставаний нет. Строительная готовность — 86%, — поделился Сергей Шелест в телеграм-канале.