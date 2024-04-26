Тепло возвращается: на майских праздниках в Омске будет +25

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области в первые дни майских праздников будет тепло. Потепление начнётся с 26 апреля.
Уже сегодня днём воздух прогреется до +15 градусов. В субботу, 27 апреля, потеплеет до +15… +20 градусов, ветер будет юго-западный, 5−10 м/с.
А в первый день длинных выходных, в воскресенье, 28 апреля, воздух прогреется уже до +20… +25 градусов. Но повезёт не всем, местами по области прогнозируется лишь +15 градусов тепла. Тёплая погода немного омрачит настроение омичей дождём и ветром, порывы которого будут достигать в отдельных районах 15−20 м/с.
По данным Gismeteo, тепло надолго не задержится, уже с 29 апреля снова начнётся похолодание и уже в последний день месяца, 30 апреля, в Омске днём будет всего +7 градусов.
Подробный и актуальный прогноз погоды смотрите здесь.