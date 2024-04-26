Тепло возвращается: на майских праздниках в Омске будет +25

А в первый день длинных выходных, в воскресенье, 28 апреля, воздух прогреется уже до +20… +25 градусов. Но повезёт не всем, местами по области прогнозируется лишь +15 градусов тепла. Тёплая погода немного омрачит настроение омичей дождём и ветром, порывы которого будут достигать в отдельных районах 15−20 м/с.