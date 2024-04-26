В мае ЕГЭ и ОГЭ будут сдавать 10 тысяч школьников Владивостока

Итоговая государственная аттестация среди выпускников пройдет во Владивостоке с 21 мая по 5 июля. Согласно инициативе президента России Владимира Путина, каждому участнику ЕГЭ представится шанс пересдать один из предметов по выбору. В связи с этим в экзаменационное расписание единого госэкзамена включены дополнительные резервные дни — 4 и 5 июля.
Выпускникам 11 классов важно понимать, что действителен будет только результат пересдачи. Первый полученный результат по пересдаваемому предмету будет аннулирован. В городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования отметили — решение выпускника о пересдаче ЕГЭ требует взвешенного похода, выпускнику на пересдачу необходимо идти с твердой уверенностью в своих знаниях.
«В расписании ЕГЭ скорректированы сроки проведения экзаменов по отдельным предметам таким образом, чтобы выпускники успели получить свои результаты ЕГЭ по всем сдаваемым учебным предметам, смогли объективно оценить свои силы перед принятием решения о пересдаче одного из предметов, суметь подготовиться и собраться, чтобы со второй попытки улучшить свой результат. Это главное нововведение этого года, ранее второй шанс давался лишь спустя год», — говорит начальник отдела мониторинга и развития образования управления образования Владивостока Ирина Королькова.
«Итоговая аттестация — серьёзное испытание в жизни взрослеющего человека. И важно, чтобы родители и педагоги не превращались в контролирующие органы, которые выносят категорические оценки: “всё плохо!”, “не сдашь!”, “не будешь учиться!” и так далее, а реально поддерживали ребят», — акцентировал Максим Кильчевский.
Он выразил уверенность — выпускники Владивостока сдадут экзамены и преодолеют все пороги для перехода на следующую ступень образования.
Напомним, в ЕГЭ и ОГЭ в этом году участвуют почти 10 тысяч ребят из Владивостока. В итоговой аттестации задействованы 74 муниципальные школы, частные учреждения, структурные подразделения вузов, где есть выпускники 9 и 11 классов.
Читайте наши материалы также в социальных сетях. Группа «АиФ-Приморье» в Одноклассниках, В Контакте и в телеграмм — канале.