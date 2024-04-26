В мае ЕГЭ и ОГЭ будут сдавать 10 тысяч школьников Владивостока

«В расписании ЕГЭ скорректированы сроки проведения экзаменов по отдельным предметам таким образом, чтобы выпускники успели получить свои результаты ЕГЭ по всем сдаваемым учебным предметам, смогли объективно оценить свои силы перед принятием решения о пересдаче одного из предметов, суметь подготовиться и собраться, чтобы со второй попытки улучшить свой результат. Это главное нововведение этого года, ранее второй шанс давался лишь спустя год», — говорит начальник отдела мониторинга и развития образования управления образования Владивостока Ирина Королькова.