Проезд в электричках для пенсионеров станет бесплатным в Приангарье с 1 мая

В Иркутской области пенсионеры в течение пяти месяцев смогут воспользоваться бесплатным проездом в пригородных поездах. Льгота распространяется на неработающих пенсионеров, которые получают страховую пенсию по старости. Бесплатный проезд будет действовать с 1 мая по 30 сентября 2024. Количество поездок не ограниченно.
Чтобы получить льготный проезд нужно предоставить документ, удостоверяющий личность. Также необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства и взять справку о праве на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
Ранее АиФ-Иркутск писали о том, что нельзя везти из Таиланда в Россию. Так, в 2023 году таможенники изъяли у пассажиров шашлычки из скорпиона, мясо страуса и дерево бонсай высотой в полуметр.