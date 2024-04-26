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В Башкирии потеплеет до +24 градусов

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие два дня.

Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 81% 765 мм рт. ст. +11°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня, 26 апреля, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, южный меренный, порывистый. Температура воздуха днем +15…+20°.

27 апреля без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +5…+10°, днем +19…+24°.