В Башкирии потеплеет до +24 градусов

Сегодня, 26 апреля, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, южный меренный, порывистый. Температура воздуха днем +15…+20°.
27 апреля без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +5…+10°, днем +19…+24°.
Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие два дня.
Сегодня, 26 апреля, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, южный меренный, порывистый. Температура воздуха днем +15…+20°.
27 апреля без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +5…+10°, днем +19…+24°.